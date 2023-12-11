В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

По данным портала, ХАМАС уже внесен в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов членов движения на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении "финансов и дезинформации" радикалов.

Один из собеседников Euractiv сказал, что формулировки в документе, затрагивающие международное гуманитарное право и Международный уголовный суд, могут стать проблематичными для ряда стран Евросоюза, достичь согласованности относительно новых ограничений против ХАМАС будет проблематично, так как Австрия, Венгрия и Чехия, предположительно, их не поддержат.

Однако другие страны ЕС, например Бельгия и Франция, уже публично поддерживали подобные меры, а решение США запретить выдачу виз лицам, причастным к насилию над израильтянами, "может вдохновить ЕС" на похожие шаги.

Как отмечает Euractiv, документ основан на предложениях главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сделанных после встречи глав МИД стран ЕС в ноябре. В нем также указано, что Евросоюз необходимо пригласить отдельно друг от друга министров Израиля и Палестины на заседания Совета по иностранным делам, чтобы "поддерживать диалог с обеими сторонами" конфликта.

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