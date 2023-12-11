В Турции упрекают Швецию в невыполнении данных обещаний

Швеция пока не выполнила своих обещаний в рамках договоренностей с Турцией по противодействию терроризму, что является условием для одобрения ее заявки на вступление в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в эфире одного из турецких телеканалов.

"Турция проводит политику открытых дверей. Подтверждением этого стало принятие в НАТО Финляндии. Наши шведские друзья [в Минобороны] прилагают необходимые усилия. Однако Швеция пока не сдержала слова, мы ожидаем этого. У каждой страны есть свой парламент. У нас он тоже есть, и не следует забывать, что последнее слово [в вопросе ратификации заявки] останется за ним", - сказал глава военного ведомства Турции.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Сейчас документ находится в комиссии по международным делам, которая отложила его рассмотрение. Ожидается, что она вновь вернется к нему на этой неделе, сообщил ТАСС источник в парламентских кругах.

В Анкаре ранее заявляли, что ожидают от Швеции выполнения обязательств в вопросе противодействия терроризму, что предусмотрено соответствующими двусторонними договоренностями. Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на прошлой неделе журналистам, что рассчитывает на солидарность и взаимность США в вопросе продажи его стране истребителей F-16 в ответ на ратификацию протокола о принятии в альянс Швеции.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на текущий момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности, в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!