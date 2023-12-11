КСИР провел учения на западе Ирана

Cухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник утром провели масштабные учения на западе страны, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что в ходе маневров военнослужащие отрабатывали различные сценарии по обеспечению безопасности республики, борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками.

Отрабатывались также методы радиоэлектронной борьбы, проверялась работа радиолокационных систем, проводились разведывательные операции с уничтожением предполагаемых целей противника.

В учениях были задействованы авиация и БПЛА, артиллерия и бронетанковые подразделения, а также новое вооружение и техника.

Уточняется, что учения прошли на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин.

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