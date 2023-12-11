https://news.day.az/world/1621161.html Борис Джонсон готовится к возвращению на пост премьер-министра?
Борис Джонсон готовится к возвращению на пост премьер-министра?
Борис Джонсон может вновь занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов.
Как передает Day.Az, с таким утверждением выступило издание Daily Mail.
Согласно изданию, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика после разногласий в вопросах иммиграционной политики.
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