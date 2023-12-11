Борис Джонсон готовится к возвращению на пост премьер-министра?

Борис Джонсон может вновь занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступило издание Daily Mail.

Согласно изданию, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика после разногласий в вопросах иммиграционной политики.

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