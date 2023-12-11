Европа активно забирает газ из хранилищ на фоне похолодания

Согласно последним данным от 11 декабря, отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европой достиг более 10 млрд куб. метров с начала отопительного сезона, вызвав снижение уровня запасов до менее 91%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из ПХГ стран ЕС на 9 декабря составил 235 млн куб. м, при закачке 55 млн куб. м. Объем отбора превышает среднее значение за последние пять лет на 24%, что свидетельствует о повышенном спросе.

Средняя цена импортного газа для Европы в декабре опустилась до $430 за 1 тыс. кубометров. Объемы поступления СПГ выше показателей ноября, загрузка терминалов достигла 53% максимума.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!