В ЕС призвали ввести спецрежим санкций против ХАМАС

Италия, Франция и Германия призвали Евросоюз ввести против радикального движения ХАМАС и его поддерживающих специальный режим санкций. Об этом говорится в письме министров иностранных дел трех стран, адресованном главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выражаем нашу полную поддержку... предложению о создании специального режима санкций против Хамаса и его сторонников <...> Быстрое принятие этого режима санкций позволит нам послать сильный политический сигнал о приверженности Европейского Союза борьбе с ХАМАС и нашей солидарности с Израилем", - говорится в письме.

До этого портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС писал, что главы МИД Евросоюза обсудят ограничения, касающиеся финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября.

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