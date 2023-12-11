В Польше назвали условие для выживания Европейского союза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз (ЕС) должен отказаться от централизации ради выживания политического объединения. Об этом он сообщил в своей программной речи во время выступления в сейме, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", - сказал Моравецкий.

Он также заявил, что правительство Польши не согласится на уменьшение числа вопросов, которое относятся к национальным компетенциями. Речь идет о внешней политике, безопасности, налогах, семейном праве, уточнил премьер страны.

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