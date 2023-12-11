В Польше назвали условие для выживания Европейского союза
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз (ЕС) должен отказаться от централизации ради выживания политического объединения. Об этом он сообщил в своей программной речи во время выступления в сейме, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", - сказал Моравецкий.
Он также заявил, что правительство Польши не согласится на уменьшение числа вопросов, которое относятся к национальным компетенциями. Речь идет о внешней политике, безопасности, налогах, семейном праве, уточнил премьер страны.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре