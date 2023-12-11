Иран не видит необходимости в новой ядерной сделке

Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД, или ядерной сделки).

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на пресс-конференции.

"Представленные идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств и не выполнил своих обязательств в рамках соглашения, и пытается избежать этого. Иран не видит необходимости в новом СВПД. СВПД был подписан, и стороны повысили ответственность", - сказал Канаани.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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