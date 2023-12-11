Лидер Нигера обвинил Францию в поддержке терроризма в стране

Глава переходного периода Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию в поддержке террористических группировок, орудующих в стране, и заявил о формировании новых партнерств в области безопасности, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя бороться с пожаром при помощи бензина <...> Пожар терроризма получает бензин благодаря помощи, которую оказывает Франция", - заявил Абдурахман Тчиани в интервью государственному телевидению ORTN.

В свете борьбы с терроризмом и восстановления экономики глава военных мятежников Нигера возложил надежду на "новых партнеров", которые "понимают ситуацию" в стране.

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