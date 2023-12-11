Французы чаще всего спрашивают Google о клопах

Вопрос о наличии в доме постельных клопов вышел в лидеры по популярности среди поисковых запросов во Франции в 2023 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.

"Среди наиболее популярных тем [запросов в Google] в этом году мы находим "Как узнать, есть ли у нас постельные клопы?", "вотум недоверия определение" или даже "49.3 что это?", - говорится в публикации.

Запросы о вотуме недоверия и "49.3" связаны с недовольством премьер-министром Элизабет Борн, которая в 2023 году неоднократно обращалась к статье 49.3 французской Конституции, позволяющей провести законопроект без голосования в парламенте. В начале декабря Борн в 20-й раз применила эту статью для принятия законопроекта о бюджете социального страхования, а ранее - для продвижения пенсионной реформы, вызвавшей длительные и масштабные протесты по всей стране.

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