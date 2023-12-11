В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Elina Valtonen) заявила, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Ее слова в понедельник приводит финляндское агентство новостей STT.
Валтонен отметила, что ситуация на восточной границе сама по себе мирная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди.
Глава МИД заявила, что "ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное - решительно реагировать на действия России".
Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре