В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Elina Valtonen) заявила, что контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ее слова в понедельник приводит финляндское агентство новостей STT.

Валтонен отметила, что ситуация на восточной границе сама по себе мирная, даже несмотря на то, что в приграничной зоне все еще находятся люди.

Глава МИД заявила, что "ситуация на границе отслеживается ежедневно, и самое главное - решительно реагировать на действия России".

Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.

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