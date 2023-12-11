В Словакии сообщили, что добиваются от ЕК запрета на ввоз зерна с Украины

Словакия добивается от Еврокомиссии запрета на ввоз в Евросоюз дешевой сельхозпродукции с Украины, чтобы защитить рынки европейских стран. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, принимающий участие в заседании профильного Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы добиваемся решения [о запрете ввоза украинской сельхозпродукции] на европейском уровне", - сказал он. Словакия требует этого от Еврокомиссии, по его словам, совместно с четырьмя государствами восточной части сообщества, которые ближе всего расположены к Украине.

Между тем Такач подчеркнул, что Словакия поддерживает транзит украинской сельхозпродукции через территорию ЕС в третьи страны, но чтобы она не оседала в сообществе. Сейчас, как сказал он, 80% этого украинского экспорта остается в государствах ЕС. "Европейские политики не могут совершать самоубийство в прямом эфире, чтобы помочь Украине", - подчеркнул министр. Он напомнил, что словацкое правительство в одностороннем порядке запретило ввоз в республику украинского зерна и некоторых других видов сельхозпродукции.

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