Назван новый «приют» для миллиардеров мира

Число зарегистрированных в деловом центре Абу-Даби частных компаний выросло более чем в 100 раз с 2016 года - до 5 тыс. Об этом пишет издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмират привлекает владельцев крупных состояний гарантиями защиты активов, конфиденциальностью и низкими налогами. По данным консалтинговой компании M/HQ, специализирующейся на управлении активами, в середине 2010-х в зоне насчитывалось всего 46 фирм.

Собеседники Bloomberg отмечают, что регистрация в Абу-Даби позволяет инвесторам рассчитывать на получение вида на жительство в ОАЭ, а также выстраивать связи с местными влиятельными семьями.

"Стабильность региона, близость к столице и надежная защита активов делают Абу-Даби привлекательной альтернативой Британским Виргинским островам и Каймановым островам", - считает эксперт по связям бизнеса и власти Сэм Блаттейс.

В числе компаний, которые в последнее время открыли "дочки" в зоне Абу-Даби, Bloomberg называет структуры основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Рэя Далио, экс-руководителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и российского миллиардера Владимира Лисина.

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