Двойной удар под дых Армении от Европы
Германия отрезвила армян, ожидавших, что им будет предоставлено немецкое вооружение.
Как передает Day.Az, член комитета Бундестага по обороне Ян Нольте сообщил "Известиям", что парламент Германии не рассматривает возможность поставок оружия в Армению.
"Власти хотят и дальше поддерживать Украину оружием, а это уже сложно в нынешней ситуации. Также неясно, как будет развиваться ситуация в Израиле и секторе Газа в дальнейшем. Я не думаю, что кто-то хочет поставлять оружие в Армению. В любом случае, это не стоит на повестке дня комитета по обороне", - заявил Ян Нольте.
Это вторая неудача армян за последние сутки. Чуть ранее Европейский союз отрекся от возможности проведения совместных военных учений с Арменией.
Кроме того, представитель ЕС отметил, что в рамках Евросоюза нет планов по проведению тренировок для армянских военнослужащих на территории стран-членов ЕС.
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