ЕС расширил антииранские санкции из-за России

Евросоюз ввел санкции против шести граждан Ирана и пяти иранских компаний за военную поддержку Тегераном российских действий в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в коммюнике ЕС.

В частности, под санкции попали компании Baharestan Kish и Shakad Sanat Asmari, которые, по данным Брюсселя, занимаются разработкой беспилотников. Также под ограничения попали представители руководства этих компаний.

Летом 2023 года ЕС в рамках антироссийских санкций внес в черные списки шесть граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников. В МИД Ирана тогда опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов.

Западные страны утверждают, что Россия применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операций в Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

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