В Финляндии отказались закрывать российское консульство

Парламент Финляндии отклонил петицию с требованием закрыть консульство РФ на Аландских островах. Об этом сообщает местное издание Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, гражданская инициатива собрала 50 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения властями страны. Однако члены парламента отказались ее поддержать.

Законодатели подчеркнули, что российское консульство в Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и Россией. По их словам, международные договоры не попадают под инициативы граждан.

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