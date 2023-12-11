Турция заявила, что не будет торопиться с одобрением вступления Швеции в НАТО

Анкара не намерена торопиться с одобрением протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы не торопимся, у нас есть собственные приоритеты", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, добавив, что обсуждение этого вопроса может быть отложено до начала 2024 года.

Он также заявил, что США не следует увязывать принятие Швеции в Североатлантический альянс с продажей Анкаре истребителей F-16, пишет Bloomberg.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.

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