В Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам. Об этом сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, на американском военном объекте раздалось несколько сильных взрывов.

Ранее огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по другой военной базе США, которая находится в Эш-Шаддади поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса (юг провинции Хасеке). О последствиях атак сведений не приводится.

Как передал телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападения на военные объекты взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

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