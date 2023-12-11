Кандидат в президенты США Рамасвами опозорился в прямом эфире

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами не выключил микрофон на мобильном телефоне и посетил уборную в прямом эфире с несколькими известными американцами, в том числе Илоном Маском, во время трансляции в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предприниматель смутился подобными действиями кандидата на пост президента США.

Как только Рамасвами обнаружил, что микрофон не выключен, он принес извинения участникам трансляции.

"Надеюсь, тебе лучше", - обратился к Рамасвами Маск. Тот, в свою очередь, ответил, что чувствует себя отлично.

На момент происходящего за прямым эфиром следили около 100 тысяч человек.

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