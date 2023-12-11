ЕС расширяет "гражданскую миссию" в Армении

Главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить численность своей т.н. "гражданской миссии" в Армении на 50%․

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек, это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель.

Новая и долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года и изначально состояла из 100 человек.