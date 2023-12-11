https://news.day.az/world/1621321.html ЕС расширяет "гражданскую миссию" в Армении
ЕС расширяет "гражданскую миссию" в Армении
Главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить численность своей т.н. "гражданской миссии" в Армении на 50%․
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек, это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель.
Новая и долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года и изначально состояла из 100 человек.
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