ХАМАС находится на грани распада

Структура радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находится на грани распада, его вооруженные сторонники все чаще сдаются в плен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы продвигаемся в боях, углубляем наши достижения. Мы окружили последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Эш-Шуджаии, батальоны, считавшиеся непобедимыми, годами готовившиеся к боям с нами, находятся на грани краха", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Галанта, в последнее время все больше палестинских радикалов в Газе сдаются в плен израильским военным. "Число сдающихся там показывает нам, что происходит", - отметил он, добавив, что среди сдавшихся, по данным израильской стороны, есть участники атаки на Израиль 7 октября.

Министр вновь подчеркнул, что, по мнению Израиля, у вооруженных формирований в секторе Газа есть два варианта: сдаться или умереть, это распространяется, по его словам, и на руководство ХАМАС. "Я призываю все батальоны, их террористов и командиров: сдавайтесь, если вы сделаете это, вы сможете спасти свои жизни, в противном случае ваша смерть неизбежна", - сказал Галант. "Судьба главы ХАМАС [в секторе Газа] Яхьи Синвара и любого другого командира или террориста одинакова - сдаться или умереть. Третьего варианта нет", - добавил он.