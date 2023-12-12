Туск избран премьер-министром Польши

Депутаты Сейма Польши проголосовали за выдвижение лидера партии "Гражданская платформа" и кандидата от объединенной оппозиции Дональда Туска на пост премьера страны.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"За" проголосовали 248 депутатов, "против" - 201.

"Это действительно большой день - не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", - сказал Туск с трибуны парламента.

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