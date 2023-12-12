https://news.day.az/world/1621333.html Туск избран премьер-министром Польши
Туск избран премьер-министром Польши
Депутаты Сейма Польши проголосовали за выдвижение лидера партии "Гражданская платформа" и кандидата от объединенной оппозиции Дональда Туска на пост премьера страны.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
"За" проголосовали 248 депутатов, "против" - 201.
"Это действительно большой день - не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", - сказал Туск с трибуны парламента.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре