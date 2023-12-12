Трампу хотят помешать победить на выборах

Американский спецпрокурор Джек Смит пытается помешать экс-лидеру США Дональду Трампу одержать победу на выборах в 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение содержится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы Трампа.

Из него следует, что Смит "настолько одержим вмешательством в президентские выборы 2024 года с тем, чтобы не дать Трампу вернуть Овальный кабинет", что пытается "обойти апелляционный процесс".

"Как уже неоднократно говорил Трамп, это преследование полностью политически мотивировано. Нет решительно никаких причин ускорять этот фиктивный судебный процесс, кроме как для того, чтобы навредить Трампу и десяткам миллионов его сторонников", - говорится в заявлении.

Ранее Смит обратился к Верховному суду США с просьбой пояснить, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования.

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

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