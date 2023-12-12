В Китае всерьез обеспокоились дефляцией

CNN выпустил материал о серьезной проблеме дефляции в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, экономический анализ показывает, что цены на товары и услуги в стране продолжают снижаться, это может иметь негативные последствия для экономики.

Эксперты отмечают, что дефляция может привести к ухудшению деловой активности и снижению потребительского спроса. Снижение цен может побудить потребителей откладывать покупки в ожидании еще более низких цен, что затрудняет восстановление экономики.

Китайские власти уже предпринимают меры для борьбы с дефляцией, такие как снижение процентных ставок и стимулирование кредитования. Однако эксперты отмечают, что это может потребовать еще больше усилий и мер, чтобы обеспечить стабильность экономики Китая и предотвратить дальнейшее распространение дефляции.

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