Переговоры между ХАМАС и Израилем по пленным могут начаться на следующей неделе
Переговоры между ХАМАС и властями Израиля по новому соглашению об обмене пленными могут начаться на следующей неделе, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что ХАМАС потребовало объявления полного прекращения огня и не отказывается от гуманитарного перемирия на новых условиях.
Отмечается, что хотя переговоры еще не начались, начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа.
Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
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