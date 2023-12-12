В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

Жилая многоэтажка частично обвалилась в районе Бронкс в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CBS News NY со ссылкой экстренные службы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасатели работают на месте частичного обрушения здания в Бронксе", - указывается в публикации.

Согласно информации телеканала, угол семиэтажного сооружения частично упал, на месте инцидента работают аварийные службы.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Спасатели производят разбор завалов и ищут раненых.

Как отмечается в материале, обрушение случилось в семиэтажном жилом доме на Вест-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.

"Здание эвакуировано, его устойчивость пока остается под вопросом", - заключается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!