Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы

Экспорт твердой пшеницы из России будет запрещен с 11 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. О временной мере сообщает в своем Telegram-канале правительство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке, указано в сообщении.

Документ также предусматривает ряд исключений. В том числе запрет не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений.

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