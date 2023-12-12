Израильские военные обнаружили тренировочный центр ХАМАС в мечети

Израильские военнослужащие обнаружили помещение, оборудованное для тренировок бойцов радикального движения ХАМАС, в мечети в Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном на ее странице в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, это помещение использовалось для обучения бойцов ХАМАС стрельбе из ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

В пресс-службе также заявили, что в ходе обыска в мечети было найдено много оружия, в том числе винтовки, патроны и гранаты, часть из которых находилась в сумках с логотипом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В заявлении израильской армии говорится, что все это предназначалось "для совершения террористических актов против израильских гражданских лиц".

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