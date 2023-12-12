https://news.day.az/world/1621379.html Глава минобороны Армении направился на Кипр
Глава минобороны Армении направился на Кипр
Армянская делегация во главе с министром обороны Суреном Папикяном отправилась на Кипр.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.
Отмечается, что визит носит официальный характер.
Других подробностей, связанных с поездкой Сурена Папикяна, министерство не приводит.
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