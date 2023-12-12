Глава минобороны Армении направился на Кипр

Армянская делегация во главе с министром обороны Суреном Папикяном отправилась на Кипр.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Отмечается, что визит носит официальный характер.

Других подробностей, связанных с поездкой Сурена Папикяна, министерство не приводит.

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