В Австрии заявили, что пока не одобрят начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Австрия в текущих условиях не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС, Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. Об этом заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета республики (нижней палаты парламента), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нехаммер ответил депутатам от [оппозиционной] Австрийской партии свободы, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении с Украиной в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении", - говорится в протоколе парламентской сессии.

По словам Нехаммера, Украине и Молдавии "должна быть предложена перспектива вступления [в состав ЕС] в знак солидарности". При этом австрийский канцлер высказался категорически против "ускоренной процедуры" вхождения в состав объединения для этих двух государств.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

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