Южная Корея и Нидерланды создадут альянс в сфере полупроводников

Сотрудничество между Республикой Корея и Нидерландами в сфере производства полупроводников по итогам государственного визита южнокорейского лидера возрастет до уровня союза. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с представителями корейской диаспоры в королевстве.

"Полупроводники важны не только для нашей промышленности, но и для безопасности. В ходе визита сотрудничество между Южной Кореей и Нидерландами в сфере полупроводников будет повышено до альянса", - привело агентство Yonhap слова президента. Юн Сок Ёль прибыл в Амстердам 11 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник он посетит предприятие компании ASML, которая занимается оборудованием для производства чипов. Юн Сок Ёля будут сопровождать главы южнокорейских корпораций Samsung Electronics и SK Group - ведущих игроков на мировом рынке полупроводников. Агентство отмечает, что он станет первым иностранным лидером, который в штаб-квартире ASML посетит "чистую комнату" - помещение для производства чипов.

Нидерланды - второй по величине торговый партнер Республики Корея среди членов ЕС после Германии и крупнейший инвестор. Южнокорейский лидер также сказал, что двусторонние отношения укрепятся благодаря подписанию "множества соглашений и меморандумов о взаимопонимании". В частности, в администрации президента сообщили, что планируется подписание соглашения о намерениях, согласно которому Южная Корея может построить логистический центр для скоропортящихся товаров в Роттердаме до 2027 года. Соответствующие планы связаны с ростом популярности корейской кухни и продуктов, указали чиновники.

По информации Yonhap, в Нидерландах проживают до 10 тыс. человек корейского происхождения.

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