Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине

Палата представителей конгресса США не намерена рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине перед уходом на каникулы, следует из расписания законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведет слушания о конкуренции с КНР, а в другом комитете займутся обсуждением расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена. В календаре на 14 и 15 декабря также не значится вопрос о спонсировании Украины.

Помимо того, с 15 декабря палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января включительно, при этом сенат выйдет на работу раньше - 8 января.

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