Иран вооружился дронами-перехватчиками

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Ирана получили новые беспилотные летательные аппараты Karrar, вооруженные ракетой класса "воздух-воздух" для перехвата воздушных целей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующую информацию распространили иранские СМИ.

Дроны с ракетами Majid передали военным в воскресенье. Отмечается, что беспилотники позволят перехватывать воздушные цели с меньшими затратами, чем при использовании истребителей. Работы по созданию средства ПВО на базе дрона проводили в рамках проекта "Расул".

Ракета Majid позволяет отслеживать и перехватывать цели с помощью тепловых и оптических головок самонаведения.

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