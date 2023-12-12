Венгрия призвала отложить решение о переговорах по Украине в ЕС на полгода

Венгрия призывает отложить решение о переговорах по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) как минимум до июня 2024 года. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бок, сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Будапешт настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах о вступлении в объединение необходимо отложить до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

"Венгрия не изменит своего решения. Мы можем говорить о периоде после саммита ЕС в декабре со странами-членами, однако я не вижу никакого фактора, который мог бы повлиять на наше решение", - сказал министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!