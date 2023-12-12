ЕС столкнулся с критической проблемой

Более 355 300 нелегальных мигрантов пересекли границы Европейского союза в 2023 году, это рекордные показатели за последние семь лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).

Отмечается, что такие данные прежде всего связаны с тем, что большинство нелегальных мигрантов пытались проникнуть в ЕС через Средиземное море. На этот участок приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах блока, в этом году выявлено более 152 200 нарушений (самый высокий показатель с 2016 года).

За первые 11 месяцев на восточно-средиземноморском маршруте зафиксировано 52 600 нелегальных пресечений границы.

На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в 2023 году превысило 32 400, на западно-балканском маршруте - до 98 600 случаев, при пересечении Ла-Манша с обеих сторон - 58 300.

При этом Frontex обращает внимание, что мигрировать по морю крайне опасно. В этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.

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