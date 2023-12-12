Глава армянской дипломатии посылает антироссийские сигналы в Брюсселе

Армения приветствует переговоры Молдовы и Украины с ЕС о членстве, у Еревана также есть европейские стремления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!