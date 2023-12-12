https://news.day.az/world/1621421.html Глава армянской дипломатии посылает антироссийские сигналы в Брюсселе
Глава армянской дипломатии посылает антироссийские сигналы в Брюсселе
Армения приветствует переговоры Молдовы и Украины с ЕС о членстве, у Еревана также есть европейские стремления.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил глава МИД Арарат Мирзоян.
"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления", - отметил он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре