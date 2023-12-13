В Японии определили символ уходящего года

Символом уходящего 2023 года в Японии по итогам ежегодного публичного конкурса Ассоциацией проверки иероглифической грамотности стал иероглиф "налог". Трансляция у храма Киемидзу в Киото, где и был представлен иероглиф-победитель, доступна на портале Niconico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Налог" суммарно получил 5,9 тысячи голосов, что и стало наивысшим показателем среди всех иероглифов на публичном голосовании. Суммарно Ассоциация получила 147,8 тысячи заявок.

Отмечается, что причина подобного выбора связана с действиями японских властей, которые намеревались повысить налоги для юрлиц, чтобы затем использовать эти деньги для роста оборонного бюджета. Мера оказалась непопулярной, поэтому недовольство японцев вылилось в результаты по выбору символа уходящего года.