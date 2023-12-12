В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии намерено с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией.

Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг.

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