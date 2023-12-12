https://news.day.az/world/1621481.html В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией
В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии намерено с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией.
Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре