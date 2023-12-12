https://news.day.az/world/1621485.html Нападение на полицейский участок в Пакистане - десятки погибших
Нападение на полицейский участок в Пакистане - десятки погибших
24 сотрудника полиции погибли в результате взрыва в полицейском участке на северо-западе Пакистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на IndiaToday, перед участком террорист-камикадзе взорвал грузовик, начиненный взрывчаткой, после чего в часть проникли вооруженные люди и открыли огонь по людям.
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