Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада помочь Украине

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник в ходе выступления перед парламентом страны заявил, что западные страны должны сделать всё возможное для помощи Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы будем требовать максимальных усилий Запада для помощи Украине. Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации на Украине", - сказал Туск.

"Нам нужно выступать единым голосом по Украине. Это должно нас объединять", - заявил он.

При этом Туск указал, что Польша при выстраивании отношений с Киевом должна также защищать интересы своих граждан, в частности в сельскохозяйственной сфере.

"Помощь Польши Украине очень важна, но в то же время мы должны оставаться напористыми, когда речь идет об интересах польских фермеров", - сказал он.

Туск добавил, что в скором времени отправится в Брюссель на саммит лидеров ЕС, чтобы "убедить наших союзников в необходимости защищать демократические ценности и Украину".

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