В США указали на «тяжелое состояние Америки» из-за Байдена

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что "Америка находится в тяжелом состоянии", и действующий глава государства Джо Байден "практически единственный человек", которого можно в этом винить. В эфире телеканала он отметил, что по результатам опросов Байден проигрывает конкуренту от Республиканской партии Дональду Трампа в президентской гонке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Теперь наши солдаты подвергаются нападению. Байден мало что делает, чтобы ответить. Грузовые корабли становятся целью террористов, а Джо просто смотрит в другую сторону. Южная граница является настоящей катастрофой вот уже три с лишним года. А Байден просто делает вид, что все в порядке. Экономика находится в инфляционном кошмаре. Но президент говорит, что лучше никогда не было. Но это лишь некоторые из очень серьезных проблем, с которыми президенту теперь придется столкнуться в преддверии 2024 года", - заявил Хэннити.

Он напомнил, что Байдену также придется бороться с надвигающейся процедурой импичмента, а доказательства правонарушений "существенны".

"В целом, американский народ чувствует себя преданным из-за провальной политики Джо", - констатировал ведущий.

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