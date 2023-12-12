Страны ЕС не могут согласовать следующий пакет санкций

Постпреды ЕС на заседании в понедельник не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России. Они продолжат работу во вторник вечером.

Как передает Day.Az, об этом европейский источник сообщил российским СМИ.

Ранее европейский источник сообщил, что в процессе согласования нового пакета ограничений достигнут прогресс, но не смог назвать дату публикации ограничений.

Если постпреды достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне. После этого документ будет еще раз проверен техническими специалистами и опубликован в официальном журнале ЕС. Тогда же он будет считаться вступившим в силу.

Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций.

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