https://news.day.az/world/1621571.html Зеленский прибыл в конгресс США
Зеленский прибыл в конгресс США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США. Как передает Day.Az, об этом сообщило украинское издание Vesti.
12 декабря украинский лидер прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе.
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