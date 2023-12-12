Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США. Как передает Day.Az, об этом сообщило украинское издание Vesti.

12 декабря украинский лидер прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе.

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