Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе
В настоящий момент мир как никогда близок к ядерной катастрофе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания "Астана клуба", передает пресс-служба бывшего лидера государства.
"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно", - заявил Назарбаев.
Он напомнил, что на заседании "Астана клуба" в ноябре 2019 года он предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.
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