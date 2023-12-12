Главу МВД Франции обвинили в коррупции

Лидер парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано подала жалобу в прокуратуру на главу МВД Жеральда Дарманена после публикаций о якобы имевших место попытках действий коррупционного характера со стороны сотрудников его министерства с целью добиться принятия законопроекта о нелегальной миграции.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы обращаемся в прокуратуру в связи с фактами, которые могут быть приравнены к коррупции в отношении депутатов министром Жеральдом Дарманеном. Покупка голосов, чтобы предотвратить отклонение его иммиграционного закона, за счет жандармерии, мобильных бригад жандармерии? Эти факты, если они правдивы, представляют собой серьезное посягательство на демократию!" - написала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!