Массовая драка в Берлине

После драки в берлинской школе за медицинской помощью обратились около 50 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на FAZ.

По данным агентства, 52-летняя преподавательница, которая попыталась встать между сторонами конфликта, получила ранение - ей сломали палец.

В городской полиции отметили, что причина потасовки была "банальной" и не связана с политикой. Предположительно, драка началась после того, как в ходе конфликта между подростками 14 и 15 лет был применен перцовый баллончик. После того, как на место происшествия явилась полиция, 21-летний брат одного из школьников ударил полицейского, что несколько осложникло ситуацию.

После драки в школе созвали кризисную команду для разрешения проблемы, а также подключили к работе с участниками драки школьных психологов.

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