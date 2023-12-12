Житель Канады продавал яд по всему миру

Жителю Канады предъявили обвинения в 14 убийствах после того, как он продавал яд желающим покончить с собой. Как передает Day.Az, об этом сообщила телевизионная сеть Global News.

В мае правоохранители арестовали 57-летнего Кеннета Лоу по делу о рассылке ядов. Уже в августе полиция канадской провинции Онтарио предъявила мужчине 14 обвинений в консультировании или содействии самоубийству.

12 декабря стало известно, что стражи порядка предъявили задержанному 14 обвинений в убийстве второй степени без отягчающих обстоятельств.

По информации следствия, Лоу управлял несколькими сайтами. Через эти интернет-ресурсы осуществлялась продажа вещества, которое при больших дозах может привести к смерти. Вещество находилось в посылках в Онтарио. От него погибло более десятка мужчин и женщин. Возраст всех жертв варьируется от 16 до 36 лет.

Лоу, как предполагается, разослал в общей сложности свыше 1,2 тысячи посылок в 40 стран по всему миру. Британские, американские, итальянские, австралийские и новозеландские власти также начали расследование по этому делу.

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