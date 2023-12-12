Трамп заговорил о третьей мировой

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Об этом он сказал на фоне грядущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Украинский лидер уже прилетел в Вашингтон. Впереди ему предстоит встреча с президентом США в Белом доме. Кроме того, Зеленского ждет встреча со всеми сенаторами, а также беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

"Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским - напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны", - сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!