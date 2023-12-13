Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в Газе

Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

Как считают военные Израиля, данную сеть туннелей используют боевики палестинского исламистского движения ХАМАС. Уточняется, что операция по затоплению туннелей может занять несколько недель. По данным WSJ, это является одним из методов, направленных на разрушение инфраструктуры ХАМАС.

В понедельник, 11 декабря, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что северная часть Газы находится на "переломном этапе". По его словам, оплоты ХАМАС находятся "на грани краха".

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