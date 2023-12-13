Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эти слова прозвучали во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетившим Белый дом.

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